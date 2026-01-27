صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور: 3جگہ آتشزدگی ،46سالہ خاتون جھلس کر جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور: 3جگہ آتشزدگی ،46سالہ خاتون جھلس کر جاں بحق

خاتون سوترمنڈی لوہاری گیٹ کی رہائشی تھی ،شوہر بچاتے ہوئے شدید زخمی لوہاری گیٹ میں نجی بینک کے آئی ٹی روم ،بند روڈ پر جینز فیکٹری میں آتشزدگی

لاہور (کرائم رپورٹر )لاہور شہر میں آتشزدگی کے واقعات بڑھنے لگے ،گزشتہ روز 3مقامات پر آگ لگ گئی ،سوتر منڈی لوہاری گیٹ میں آگ لگنے سے 46سالہ خاتون جھلس کر جاں بحق ہوگئی ۔بتایاگیاہے کہ لوہاری گیٹ میں سوترمنڈی کے علاقے میں ایک گھر میں کین سے پٹرول بوتل میں ڈالتے ہوئے آگ بھڑک اٹھی جس نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا ،جس سے 46سالہ خاتون صفیہ جھلس کر دم توڑ گئی جبکہ اس کا خاوند اسے بچاتے ہوئے شدید زخمی ہوگیاجسے ہسپتال داخل کرادیاگیاہے ۔لوہاری گیٹ میں ہی ایک نجی بینک کے آئی ٹی روم میں آگ لگ گئی جس سے کمرہ اورکمپیوٹر جل گئے ۔بند روڈ پر میاں منشی ہسپتال اور مدنی کانٹا کے درمیان واقع جینز فیکٹری میں آگ لگنے سے قیمتی سامان اور کپڑا جل گیا،ریسکیو1122نے آگ پرقابو پایا ۔3جگہ آتشزدگی 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کوہ پیما نے 101 منزلہ عمارت بغیر حفاظتی آلات سر کرلی

آخر کچھ پلگز میں سوراخ کیوں موجود ہوتے ہیں

چیونٹیاں ریڈی ایشن میں بھی کیسے زندہ رہتی ہیں

ڈاکٹر بننے کیلئے پاؤں کٹوانے والا ایڈمیشن،محبوبہ سے محروم

سورج زمین کو کیسے نگلے گا،ناسا نے تصاویر جاری کردیں

دنیا کا انوکھا گاؤں، جہاں مردوں کا داخلہ منع ہے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak