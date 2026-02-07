صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس کی ملٹری انٹیلی جنس کے نائب سربراہ پر فائرنگ ہسپتال میں حالت تشویشناک

ماسکو(اے ایف پی ،رائٹرز)روس کے دارالحکومت ماسکو میں نامعلوم حملہ آور نے فائرنگ کرکے روس کی ملٹری انٹیلی جنس (جی آر یو)کے نائب سربراہ کوشدیدزخمی کردیاجن کی ہسپتال میں حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔۔۔

روسی حکام کاکہناہے کہ نامعلوم حملہ آور نے لیفٹیننٹ جنرل ولادی میر الیکسیف پر ان کی رہائش گاہ کے قریب فائرنگ کی اور متعددگولیاں چلائیں ۔حملہ آور فرارہوگیاجبکہ ولادی میر الیکسیف کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک ہے ۔

