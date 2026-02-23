صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی سیکریٹ سروس کی فائرنگ ٹرمپ ریزورٹ میں داخل ہونے والا 20سالہ نوجوان ہلاک

  • دنیا میرے آگے
امریکی سیکریٹ سروس کی فائرنگ ٹرمپ ریزورٹ میں داخل ہونے والا 20سالہ نوجوان ہلاک

میامی(اے ایف پی)امریکی سیکریٹ سروس کے ایجنٹوں نے صدر ٹرمپ کے مار اے لاگو ریزورٹ میں سکیو رٹی حصار میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے نوجوان کو گولیا ں مار کر ہلاک کر دیا۔۔۔

امریکی خفیہ سروس نے اتوار کو کہا کہ اس کے ایجنٹوں نے 20 سال کے ایک نوجوان کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب اس نے صدر ٹرمپ کے ویسٹ پام بیچ فلوریڈا میں واقع مار اے لاگو ریزورٹ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کی۔ ایجنسی کے ترجمان نے کہا کہ صدر اس وقت وہاں موجود نہیں تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

زیادہ نمک کے استعمال سے نیند بھی متاثر ہو سکتی ہے

سونے سے پہلے بچوں کے دانتوں کیلئے نقصان دہ اشیا

برانڈڈ ہیڈفونز میں زہریلے کیمیکلز موجود ہیں، نئی تحقیق

رمضان میں ’’ڈیجیٹل اے آئی بھکاریوں ‘‘سے ہوشیار

ہینری فورڈ کی سوانح عمری 63 برس بعد لائبریری کو واپس

شدید گرم ملک کے جزیرہ میں ائیر کنڈیشنر جنگل کی تعمیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak