امریکی سیکریٹ سروس کی فائرنگ ٹرمپ ریزورٹ میں داخل ہونے والا 20سالہ نوجوان ہلاک
میامی(اے ایف پی)امریکی سیکریٹ سروس کے ایجنٹوں نے صدر ٹرمپ کے مار اے لاگو ریزورٹ میں سکیو رٹی حصار میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے نوجوان کو گولیا ں مار کر ہلاک کر دیا۔۔۔
امریکی خفیہ سروس نے اتوار کو کہا کہ اس کے ایجنٹوں نے 20 سال کے ایک نوجوان کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب اس نے صدر ٹرمپ کے ویسٹ پام بیچ فلوریڈا میں واقع مار اے لاگو ریزورٹ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کی۔ ایجنسی کے ترجمان نے کہا کہ صدر اس وقت وہاں موجود نہیں تھے ۔