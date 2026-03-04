صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مودی نے ایران جیسے اتحادی کو تنہا چھوڑ دیا:سونیا گاندھی

  • دنیا میرے آگے
مودی نے ایران جیسے اتحادی کو تنہا چھوڑ دیا:سونیا گاندھی

بھارتی حکومت نے اسرائیل کی حمایت کر کے سفارتی خودمختاری کو قربان کیا دہائیوں پر محیط متوازن خارجہ پالیسی سیاسی مفاد کی نذر ہو گئی :رہنما کانگریس

نئی دہلی(دنیا نیوز)بھارتی کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ بھارت نے اسرائیل کی حمایت میں ایران جیسے اتحادی کو تنہا چھوڑ دیا۔بھارتی جریدے میں شائع مضمون میں سونیا گاندھی نے لکھا کہ بھارتی حکومت نے ایران جیسے دیرینہ اتحادی کو نظر انداز کرکے اور اسرائیل کی حمایت کر کے بھارت کی سفارتی خودمختاری کو قربان کردیا ہے ۔اُنہوں نے اس امر کو اجاگر کیا کہ بھارت تاریخی طور پر اسرائیل اور ایران کے درمیان نہایت محتاط توازن قائم رکھتا آیا ہے لیکن اب مودی نے اسے سیاسی مفاد اور نمائش کی نذر کردیا ہے ۔

سونیا گاندھی کے مطابق اس طرزِ عمل نے عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ پر سنجیدہ سوالات کھڑے کردئیے ہیں اور حکومت کو اسرائیل نواز مفادات کا محض تابع دار بنا کر پیش کیا ہے اور یہ کہ مودی حکومت جسے سفارت کاری کہتی ہے ، وہ دراصل بحران کے لمحات میں ذمہ داری سے دستبرداری ہے ۔انہوں نے لکھا کہ یہ اخلاقی بزدلی ہے جس سے عالمی فورمز پر بھارت کی پوزیشن کمزور دکھائی دیتی ہے ۔ خامنہ ای کے قتل پر بھارت کا مدھم ردِعمل اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ نئی دہلی اپنی آزاد خارجہ پالیسی کے دعوے سے دستبردار ہوگئی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

خواتین میں طویل العمری کیلئے پٹھوں کی مضبوطی کتنی ضروری

طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ کا ریکارڈ

باتھ روم میں سانپ ، آدھی رات کو سپیرے کی طلبی

چینی سائنس دانوں نے نئی قسم کی لیتھیم آئن بیٹری بنا لی

دنیا کا عجیب سمارٹ فون جو آگ جلانے کا کام کرسکتا ہے

شادی کی پیشکش کیلئے 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی
Dunya Bethak