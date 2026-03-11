صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اگر جنگ ہوئی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے :ایران پر حملے غیرقانونی ،شرمناک:شمالی کوریا

  • دنیا میرے آگے
اگر جنگ ہوئی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے :ایران پر حملے غیرقانونی ،شرمناک:شمالی کوریا

پیانگ یانگ(نیوز ایجنسیاں )شمالی کوریا کے صدر کیم جونگ ان نے امریکا ، اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے ، لیکن اگر جنگ ہوئی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔

کیم جونگ نے فوجی اہلکاروں کے اجتماع سے خطاب میں امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کو شرمناک اور غیرقانونی قرار دیا اور اپنے ملک کی فوجی طاقت کا حوالہ دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق شمالی کوریا ممکنہ طور پر ایران بحران کو اپنے جوہری پروگرام کے جواز کے طور پر پیش کر رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی
Dunya Bethak