صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران کا اسرائیل پر بیروت میں 4سفارتکار قتل کرنیکا الزام

  • دنیا میرے آگے
ایران کا اسرائیل پر بیروت میں 4سفارتکار قتل کرنیکا الزام

تہران (اے ایف پی)ایران نے اسرائیل پر بیروت کے ساحلی ہوٹل رامادا میں ہونے والے حملے میں چار ایرانی سفارتکاروں کے قتل کا الزام عائد کیا ہے۔

 یہ دعویٰ ایران کے مستقل مشن کی جانب سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو لکھے گئے خط میں کیا گیا۔ خط کے مطابق 8 مارچ 2026 کی صبح اسرائیلی انتظامیہ نے رامادا ہوٹل پر جان بوجھ کر دہشت گردانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایران کے چار سفارتکار شہید ہوئے ۔ ایران نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سائرہ یوسف کا سابقہ ساس سمیت اہم خواتین کوخراجِ تحسین

میری زندگی پر بھی فلم بن سکتی ہے :جان ریمبو

نائلہ راجہ کو بغیر میک اپ ویڈیو شیئر کرنا مہنگا پڑ گیا

فضا علی شیطان کی جانشین،نبیہہ کے شوہر کا ردعمل

شعیب کی جانب سے خون ٹیسٹ کے ذکر پر دیپیکا آبدیدہ

شاہ رخ فلم ’’جیلر 2‘‘ میں رجنی کانت کیساتھ نظر آئینگے

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی
Dunya Bethak