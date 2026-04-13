ہنگری :وکٹر کا16سالہ اقتدار ختم،پیٹر ماجیار وزیراعظم منتخب

بوداپیسٹ،برسلز(اے ایف پی) ہنگری کے قوم پرست وزیراعظم وکٹر اوربان نے پارلیمانی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ انکے حریف سابق سرکاری اہلکار پیٹر ماجیار نے کامیابی حاصل کرلی۔

 16 سال تک حکومت کرنے والے اوربان نے کہا نتائج واضح اور قابل فہم ہیں، اگرچہ ان کیلئے تکلیف دہ ہیں۔ انہوں نے فتح یاب پارٹی کو مبارکباد دی ،ہنگری میں سیاسی تبدیلی ملک کے سیاسی منظرنامے میں اہم موڑ قرار دی جا رہی ہے ۔دوسری جانب یورپی کمیشن کی سربراہ ارسلا ڈیر لین نے ہنگری کے وزیر اعظم  وکٹر اوربان کی شکست کو خوش آئند قرار دیااور کہا کہ ہنگری نے یورپ کا انتخاب کیا اور اس فیصلے سے یورپی اتحاد مزید مضبوط ہوگا۔ انہوں نے ایکس پر کہا ہنگری نے اپنا یورپی راستہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے ۔ واضح رہے اوربان نے کئی بار دیگر رکن ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی اور قانون کی حکمرانی کے امور پر اختلافات ظاہر کیے تھے۔

 

مزید پڑہیئے

کاروبار کی دنیا

روئی کی قیمتیں دو سال کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں

انجمن تاجران کا پٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ

ایم جی موٹرز کااسٹارٹ اسمارٹ مہم میں توسیع کا اعلان

غیر ملکی نمائشوں کیلئے سبسڈی بحال کی جائے ،کارپٹ مینو فیکچررز

رائس ایکسپورٹرزکامعاشی ایمنسٹی اسکیم متعارف کرانے کا مطالبہ

فوڈ ایکسپورٹرز کا وفد سیف الرحمان کی قیادت میں سعودی عرب روانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
