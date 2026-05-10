صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا کا مشرقی بحرالکاہل میں منشیات بردار کشتی پر حملہ، 2افراد ہلاک

  • دنیا میرے آگے
امریکا کا مشرقی بحرالکاہل میں منشیات بردار کشتی پر حملہ، 2افراد ہلاک

واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی فوج نے مشرقی بحرالکاہل میں منشیات بردار کشتی پر حملہ کر کے 2افراد کو ہلاک کر دیا۔

امریکی جنوبی کمان کے مطابق کارروائی ایسے نیٹ ورک کے خلاف کی گئی جس پر منشیات سمگلنگ کے الزامات ہیں۔ یہ حالیہ ہفتوں میں اس نوعیت کا نواں حملہ ہے ، جس کے بعد مجموعی ہلاکتیں 189 تک پہنچ گئی ہیں۔ امریکی حکام ان  کارروائیوں کو منشیات کے خلاف جنگ قرار دے رہے ہیں، تاہم انسانی حقوق کے حلقے انہیں ماورائے عدالت قتل قرار دیتے ہوئے تنقید کر رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک دوسرے کی طاقت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنگ کب تک چلے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
معرکہ حق کے ہر ہیرو کو سلام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو چین سے کیا ملے گا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
عالمی سپر پاور کا بدلتا منصب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak