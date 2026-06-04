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مشرق وسطیٰ کشیدگی، تیل مہنگا ، امریکی و یورپی سٹاک مارکیٹس میں مندی

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مشرق وسطیٰ کشیدگی، تیل مہنگا ، امریکی و یورپی سٹاک مارکیٹس میں مندی

لندن(اے ایف پی)مشرقِ وسطیٰ میں امریکا اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث عالمی منڈیوں میں ہلچل برقرار ہے ۔۔۔

، جبکہ خام تیل کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل کے قریب پہنچ گئی ہیں۔برینٹ نارتھ سی کروڈ کی قیمت 1 اعشاریہ3فیصد اضافے سے 97اعشاریہ92 ڈالر فی بیرل جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت 1اعشاریہ2فیصد بڑھ کر 94اعشاریہ95 ڈالر فی بیرل ہو گئی ۔اس صورتحال کے باعث امریکی اور یورپی سٹاک مارکیٹس میں مندی دیکھی گئی جبکہ ایشیائی منڈیوں میں ملا جلا رجحان رہا۔ ماہرین کے مطابق توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کے دباؤ میں مزید شدت آ سکتی ہے ۔اقتصادی تعاون و ترقی کی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ اگر خطے میں کشیدگی طویل ہوئی تو عالمی اقتصادی ترقی متاثر ہو سکتی ہے اور کئی ممالک کساد بازاری کے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔

 

 

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