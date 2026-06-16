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ٹرمپ جی سیون اجلاس میں شرکت کے لیے جنیوا پہنچ گئے ، ایران معاہدے پر عمل درآمد کی امیدیں

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ٹرمپ جی سیون اجلاس میں شرکت کے لیے جنیوا پہنچ گئے ، ایران معاہدے پر عمل درآمد کی امیدیں

جنیوا(اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کے روز جنیوا پہنچ گئے تاکہ وہ فرانس میں منعقد ہونے والے جی سیون اجلاس میں شرکت کریں۔۔

، جہاں اتحادی ممالک کو امید ہے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والا ابتدائی معاہدہ آبنائے ہرمز کو جلد دوبارہ کھولنے کی راہ ہموار کرے گا۔ایئر فورس ون جس میں صدر ٹرمپ سوار تھے ، سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا کے ایئرپورٹ پر اتری، جہاں سے انہیں قریبی فرانسیسی سیاحتی قصبے ایویان منتقل ہونا تھا، جو اس اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے ، ایک اے ایف پی کے نمائندے نے بتایا۔

 

 

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