صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی ظفر کا کینیڈا میں کنسرٹ کے دوران نیا ریکارڈ قائم

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
علی ظفر کا کینیڈا میں کنسرٹ کے دوران نیا ریکارڈ قائم

اوٹاوا (این این آئی) گلوکار، اداکار اور موسیقار علی ظفر نے کینیڈا میں ایک تاریخی کنسرٹ کے دوران نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔

 میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے شہر مسی ساگا کے مشہور مقام سیلبریشن سکوائر میں ہونے والے اوپن ایئر کنسرٹ میں تقریبا 45ہزار افراد نے شرکت کی، جسے منتظمین نے اس مقام کی تاریخ کا سب سے بڑا میوزیکل اجتماع قرار دیا ہے ۔منتظمین کے مطابق شائقین کی بڑی تعداد کی وجہ سے مجمع صرف سیلیبریشن سکوائر تک محدود نہیں رہا بلکہ اطراف کی سڑکوں اور قریبی سینٹر کے احاطے تک پھیل گیا۔یہ کنسرٹ علی ظفر کے روشنی ٹور 2026 کے شمالی امریکا مرحلے کا اختتامی شو تھا، مفت اوپن ایئر پروگرام میں پاکستان، بھارت، بنگلا دیش اور جنوبی ایشیائی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

13 وارداتیں،شہری لاکھوں نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم

نوشہرہ :کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر ،ماں ،2بیٹے جاں بحق

کم عمر لڑکی کی شادی کروانے کی کوشش، دولہا سمیت 3گرفتار

بوگس چیک دینے پرمقدمہ

4جواری گرفتار

کھلا پٹرول فروخت کرنے والا دکاندار پکڑاگیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak