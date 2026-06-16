صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویسٹ انڈیز کی فیصلہ کن ٹی ٹونٹی میں سری لنکا کو شکست

  • کھیلوں کی دنیا
ویسٹ انڈیز کی فیصلہ کن ٹی ٹونٹی میں سری لنکا کو شکست

کنگسٹن (سپورٹس ڈیسک)ویسٹ انڈیز نے ٹی ٹونٹی سیریز کے فیصلہ کن میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو شکست دے دی۔

کنگسٹن میں کھیلے گئے میچ میں ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر سری لنکا کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔سری لنکن ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 169 رنز بناکر آل آؤٹ ہوگئی۔ دونیتھ ویلا لاگے نے 43رنز بنائے۔ویسٹ انڈیز کی جانب سے شمار جوزف نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ویسٹ انڈیز نے 170 رنز کا ہدف شرفین ردرفورڈ (54)کی ناقابل شکست نصف سنچری اور جیسن ہولڈر کی 5 گیندوں پر 21 رنز کا ناقابل شکست جارحانہ اننگز کی بدولت 5 وکٹوں کے نقصان پر دو گیندوں قبل حاصل کرلیا۔سری لنکا کی جانب سے ونندو ہسارنگا نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

13 وارداتیں،شہری لاکھوں نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم

نوشہرہ :کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر ،ماں ،2بیٹے جاں بحق

کم عمر لڑکی کی شادی کروانے کی کوشش، دولہا سمیت 3گرفتار

بوگس چیک دینے پرمقدمہ

4جواری گرفتار

کھلا پٹرول فروخت کرنے والا دکاندار پکڑاگیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak