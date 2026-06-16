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فلپائن :جزیرہ منڈاناؤ کے قریب 6.2 شدت کا زلزلہ،گہرائی 112کلومیٹر

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فلپائن :جزیرہ منڈاناؤ کے قریب 6.2 شدت کا زلزلہ،گہرائی 112کلومیٹر

منیلا (اے ایف پی) جنوبی فلپائن کے جزیرے منڈاناؤ کے قریب 6.2 شدت کا زلزلہ آیا ، کسی جانی یا مالی نقصان کی فوری اطلاع نہیں ملی۔زلزلہ مقامی وقت کے مطابق شام 5 بج کر 18 منٹ پر ساحل کے قریب ریکارڈ کیا گیا جس کی گہرائی 112 کلومیٹر تھی۔

جنوبی فلپائن کے جزیرے منڈاناؤ کے قریب 6.2 شدت کا زلزلہ آیا ، کسی جانی یا مالی نقصان کی فوری اطلاع نہیں ملی۔زلزلہ مقامی وقت کے مطابق شام 5 بج کر 18 منٹ پر ساحل کے قریب ریکارڈ کیا گیا جس کی گہرائی 112 کلومیٹر تھی۔ 

 

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