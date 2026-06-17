صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑی کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائننس کو خدمات فراہمی سے روکے جانے کا امکان

  • دنیا میرے آگے
بڑی کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائننس کو خدمات فراہمی سے روکے جانے کا امکان

فرینکفرٹ(رائٹرز )دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائننس (Binance) کو اگلے ماہ سے یورپی یونین کے صارفین کو خدمات فراہم کرنے سے روکے جانے کا قوی امکان ہے ۔ ذرائع کے مطابق، یونان کے مارکیٹ ریگولیٹر کی جانب سے بائننس کی لائسنس کی درخواست کو مسترد کیا جا رہا ہے ۔

دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائننس (Binance) کو اگلے ماہ سے یورپی یونین کے صارفین کو خدمات فراہم کرنے سے روکے جانے کا قوی امکان ہے ۔ ذرائع کے مطابق، یونان کے مارکیٹ ریگولیٹر کی جانب سے بائننس کی لائسنس کی درخواست کو مسترد کیا جا رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پنجاب بجٹ: تنخواہوں میں 7، پنشن میں 3.5 فیصد اضافہ: زرعی انکم ٹیکس ، آبیانہ بڑھادیا گیا، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس میں 20 سال بعد بڑا اضافہ

سوئٹزرلینڈ میں معاہدے کی تقریب کا مقام تبدیل: ایران جوہری ہتھیار نہیں حاصل کر سکتا ، ایسا کیا تو اُڑا دیا جائیگا : ٹرمپ

امریکا ایران جنگ:فیلڈ مارشل نے معاملہ حل کرایا:سکیورٹی ذرائع

گلگت بلتستان : 100میگاواٹ کا سولر منصوبہ مکمل کرینگے:وزیر اعظم

معیشت آئی سی یو سے نکل آئی، تیل نرخوں میں کمی کا فائدہ عوام کو دینگے : خواجہ آصف

حافظ نعیم ، محسن نقوی ملاقات ملکی و خطہ کی صورتحال پر گفتگو

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak