انڈونیشیا :گھر سے 74 کلو گرام سونا برآمد ہونے پر احتساب ادارے کا افسر مستعفی
جکارتا (اے ایف پی)انڈونیشیا کے اٹارنی جنرل آفس کے مطابق احتساب ادارے کے عہدیدار نے ہفتے کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔
ان کی رہائش گاہ پر پولیس نے کارروائی کے دوران 74 کلو گرام سونے کی اینٹیں، 58 لاکھ امریکی ڈالرز اور 1 کروڑ 72 لاکھ سنگاپور ڈالرز کی نقدی بطور ثبوت ضبط کی ۔دوسری جانب، فیبری نے مستعفی ہونے سے قبل جمعے کو صحافیوں سے گفتگو میں بوگور میں واقع گھر کو اپنی ذاتی رہائش گاہ تسلیم کیا تھا، تاہم انہوں نے وہاں سے ضبط کیے گئے اثاثوں کا بدعنوانی سے کسی بھی قسم کا تعلق ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان تمام اثاثوں کا قانونی حساب کتاب موجود ہے۔