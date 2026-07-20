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چین:مصنوعی ذہانت سے چلنے والے سمارٹ فونز متعارف

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چین:مصنوعی ذہانت سے چلنے والے سمارٹ فونز متعارف

شنگھائی(اے ایف پی)دنیا بھر کی ٹیکنالوجی کمپنیاں مصنوعی ذہانت سے لیس جدید سمارٹ فونز متعارف کرانے کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں، جو صرف صوتی ہدایات پر پیغام لکھنے ، کھانا آرڈر کرنے اور دیگر کئی کام انجام دے سکتے ہیں۔

شنگھائی میں جاری ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلی جنس کانفرنس میں متعدد کمپنیوں نے اے آئی ایجنٹ ٹیکنالوجی سے مزین سمارٹ فونز پیش کیے ۔ سمارٹ فون ساز کمپنی نوبیا نے بائٹ ڈانس کے اے آئی چیٹ بوٹ "ڈوباؤ" سے چلنے والا ناوی ایکس الٹرا فون متعارف کرایا۔ 

 

 

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