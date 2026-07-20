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ایران :حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں میں شریک 2افراد کو پھانسی

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ایران :حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں میں شریک 2افراد کو پھانسی

تہران(اے ایف پی)ایران کی عدلیہ نے حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں سے متعلق مقدمے میں دو افراد کو پھانسی دے دی۔

عدالتی حکام کے مطابق عرفان اسفندیاری اور گل محمد محمدی کے پولیس اہلکاروں پر حملے ، انہیں رسیوں سے سائن بورڈ کے ساتھ باندھنے ، پتھراؤ کرنے ، پٹرول چھڑک کر آگ لگانے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ حکام نے بتایا کہ دونوں افراد کی سزائے موت پر اتوار کو عملدرآمد کیا گیا۔

 

 

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