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مشرق وسطیٰ جنگ کے باعث عراق کو 40 ارب ڈالر کا نقصان

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مشرق وسطیٰ جنگ کے باعث عراق کو 40 ارب ڈالر کا نقصان

بغداد(اے ایف پی)مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث عراق کو تیل برآمدات میں شدید کمی کے نتیجے میں 40 سے 45 ارب ڈالر کے مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے ۔۔۔

وزیراعظم کے مالی مشیر مظہر صالح کے مطابق جنگ سے قبل عراق روزانہ تقریباً 35 لاکھ بیرل تیل برآمد کرتا تھا، تاہم اب برآمدات میں 90 فیصد تک کمی آ چکی ہے ۔ عراقی وزیرِ تیل باسم محمد خدیر نے کہا کہ پہلے ہر ماہ 7 سے 8 ارب ڈالر آمدن ہوتی تھی، جو اب کم ہو کر ڈیڑھ ارب ڈالر رہ گئی ہے ۔ حکام کے مطابق صورتحال برقرار رہی تو مجموعی نقصان 50 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے ۔

 

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