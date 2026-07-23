صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی شہر دمام میں ہنگامی پناہ کی وارننگ چند منٹ بعد واپس

  • دنیا میرے آگے
سعودی شہر دمام میں ہنگامی پناہ کی وارننگ چند منٹ بعد واپس

ریاض(اے ایف پی)سعودی عرب کے مشرقی شہر دمام میں سول ڈیفنس نے بدھ کو شہریوں کو ہنگامی طور پر محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی ہدایت جاری کی۔۔۔

، تاہم چند ہی منٹ بعد یہ وارننگ واپس لے لی گئی۔ ماضی میں ایسی ہدایات عموماً ڈرون یا میزائل حملوں کے خدشے کے پیش نظر جاری کی جاتی رہی ہیں۔ سول ڈیفنس کے مطابق قومی ایمرجنسی ارلی وارننگ پلیٹ فارم کے ذریعے خطرے سے آگاہ کیا گیا تھا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سری لنکا سے سیریز کا وینیو تبدیل، فاطمہ بہترین نتائج کیلئے پر عزم

فٹبال نظام بوسیدہ ہو چکا،انفنٹینو مستعفی ہوں:صدر لالیگا

پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پریکٹس میچ بغیر نتیجے کے ختم

آئی سی سی رینکنگ جاری، بابراعظم کی ایک درجے ترقی

قومی فٹبالر عبداللہ اقبال کایوئیفا لیگ کوالیفائنگ میں ڈیبیو

وارنر کا نشے میں ڈرائیونگ کا اعتراف،کپتانی خطرے میں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak