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ایران جانے کی کوشش کرنیوالے 14 افغان تارکین کی لاشیں برآمد

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ایران جانے کی کوشش کرنیوالے 14 افغان تارکین کی لاشیں برآمد

کابل(اے ایف پی)افغانستان کے جنوب مغربی صوبے نیمروز کے صحرائی علاقے سے ایران جانے کی کوشش کرنے والے 14 افغان شہریوں کی لاشیں برآمد کر لی گئیں۔

 حکام کے مطابق گاڑی خراب ہونے کے بعد یہ افراد شدید گرمی میں پیدل روانہ ہوئے تھے ۔ پانچ لاشیں ملنے کے بعد باقی افراد کی تلاش جاری تھی۔افغان حکام نے انسانی سمگلنگ کے خلاف کارروائیاں مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے ۔

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