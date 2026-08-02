محمد عامر نے ویرات کوہلی کو اپنے کیریئر کا مشکل ترین بیٹر قرار دے دیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کے تجربہ کار فاسٹ بولر محمد عامر نے بھارتی اسٹار بیٹر ویرات کوہلی کو اپنے کیریئر کا سب سے مشکل حریف قرار دے دیا۔
وسڈن سے گفتگو کرتے ہوئے محمد عامر نے ویرات کوہلی کے بارے میں کہا کہ موجودہ دور میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے ، ان کی مستقل مزاجی، دباؤ میں شاندار کارکردگی اور میچ فنش کرنے کی صلاحیت انہیں دیگر بیٹرز سے ممتاز بناتی ہے ۔ وہ کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ موجودہ نسل میں ویرات کوہلی وہ بیٹر ہیں جن کے خلاف بولنگ کرنا سب سے زیادہ مشکل رہا۔ کوہلی ہمیشہ بڑے مقابلوں میں اپنی بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ جدید کرکٹ کے عظیم ترین بیٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔عامر نے سابق آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ اور آل راؤنڈر شین واٹسن کو بھی سخت حریف قرار دیا تاہم ان کے مطابق موجودہ کھلاڑیوں میں ویرات کوہلی ہی سب سے آگے ہیں۔واضح رہے کہ محمد عامر اور ویرات کوہلی کے درمیان کئی یادگار مقابلے دیکھنے کو ملے ۔عامر نے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں کوہلی کو جلد آؤٹ کیا تھا جبکہ کوہلی نے بھی پاکستان کے خلاف متعدد اہم اننگز کھیل کر بھارت کو یادگار فتوحات دلائیں ۔
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