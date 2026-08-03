صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونان :جنگلاتی آگ بجھانے کے دوران فائر فائٹنگ ہیلی کاپٹرز ٹکرا گئے ، دونوں پائلٹ ہلاک

  • دنیا میرے آگے
یونان :جنگلاتی آگ بجھانے کے دوران فائر فائٹنگ ہیلی کاپٹرز ٹکرا گئے ، دونوں پائلٹ ہلاک

ایتھنز (اے ایف پی)یونان میں جنگلاتی آگ بجھانے کے دوران دو فائر فائٹنگ ہیلی کاپٹرز آپس میں ٹکرا گئے ، جس کے نتیجے میں دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے ۔

فائر سروس کے مطابق حادثہ ایتھنز کے مغرب میں پساتھا کے علاقے میں پیش آیا، جہاں دونوں بیل ہیلی کاپٹر آگ پر قابو پانے کی کارروائی میں مصروف تھے ۔ حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر کے عملے کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ حادثے کے بعد علاقے میں موجود تمام بیل ہیلی کاپٹرز کو تحقیقات مکمل ہونے تک گراؤنڈ کر دیا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آزاد کشمیر الیکشن:دوسرا مرحلہ،ن لیگ13،پیپلز پارٹی3:سابق وزیراعظم سردار تنویر قائم مقام صدر لطیف اکبر کامیابی حاصل نہ کرسکے

سعودی ولی عہد کا ٹرمپ سے رابطہ،ایران پر امریکا کے بڑے حملے موخر

سوات:کبل پولیس سٹیشن کے قریب خودکش دھماکا،6اہلکاروں سمیت17شہید

فصلوں کی باقیات جلانے کا متبادل:مریم نواز نے بائیو ماس سٹیم پلانٹ کا افتتاح کر دیا

دوسرا مرحلہ بھی دھاندلی زدہ،دوبارہ الیکشن کے مطالبے کا حق محفوظ:بلاول

پی پی کے دھاندلی الزامات میں تضاد،پہلے13پھر2نشستوں کا دعوی کیا:رانا ثنااللہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak