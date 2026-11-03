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فلوریڈا میں نجی طیارہ آبادی پر گر کر تباہ، 9 افراد ہلاک

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فلوریڈا میں نجی طیارہ آبادی پر گر کر تباہ، 9 افراد ہلاک

واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی ریاست فلوریڈا میں نجی طیارہ لیئر جیٹ 60 آبادی پر گر کر تباہ ہوگیا، طیارے میں سوار تمام 9 افراد ہلاک ہوگئے۔

طیارہ ٹیکساس کے شہر آسٹن سے روانہ ہوکر بہاماس جا رہا تھا کہ پام بیچ کاؤنٹی کے علاقے کریسٹ ہیون میں گر کر تباہ ہوگیا۔ حادثے کے بعد طیارے میں آگ بھڑک اٹھی اور جائے وقوعہ پر بڑا گڑھا پڑ گیا۔ امریکی وزیر ٹرانسپورٹ شان ڈفی نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے ۔ حادثے کا مقام صدر ٹرمپ کی رہائش گاہ مارا لاگو سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے۔

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