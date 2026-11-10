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روس:حکومتی دباؤ، معروف آزاد اخبار ’’نووایا گزیتا‘‘ کی اشاعت بند

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روس:حکومتی دباؤ، معروف آزاد اخبار ’’نووایا گزیتا‘‘ کی اشاعت بند

آخری ادارتی اجلاس،دفتر خالی کردیا ،انسانی حقوق تنظیموں کی بندش کی مذمت

ماسکو (اے ایف پی)روس کے معروف آزاد اخبار  نووایا گزیتا  نے کریملن کے دباؤ کے باعث اشاعت بند کرنے کے اعلان کے بعد پیر کو آخری ادارتی اجلاس منعقد کیا اور اپنا دفتر خالی کردیا۔ اخبار کئی برس تک روسی حکومت اور یوکرین جنگ پر کھل کر تنقید کرنے والے آخری آزاد ذرائع ابلاغ میں شامل تھا۔ اسے غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا گیا، جبکہ اس کے صحافیوں کو حراست اور پوچھ گچھ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایڈیٹر انچیف سرگئی سوکولوف نے صحافیوں کی تصاویر دفتر سے اتار دیں، جن میں قتل ہونے والی صحافی انا پولیتکووسکایا کی تصویر بھی شامل تھی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بندش کی مذمت کی، تاہم کریملن نے اسے تبدیلی کا معمول کا عمل قرار دیا۔

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