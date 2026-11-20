میکسیکو کی صدر کا اکانومی کلاس میں سفر ، چینی سوشل میڈیا پر وائرل
ٹرمپ نے پیوٹن کو دوست قرار دیا ، جوہری ہتھیاروں کی چابیوں کا چرچا
شینزین، چین (اے ایف پی)چینی شہر شینزین میں جمعرات کو اختتام پذیر ہونے والا علاقائی رہنماؤں کا اجلاس چین، روس اور امریکا کے درمیان ہونے والی ایک بے مثال سربراہی کانفرنس کے طور پر یاد رکھا جائے گا، تاہم اس موقع پر دیگر دلچسپ لمحات نے بھی سب کی توجہ حاصل کی:میکسیکو کی صدر کلاڈیا شین بام نے بدھ کے روز میکسیکو سٹی سے شینزین تک ایک کمرشل پرواز کی اکانومی کلاس میں سفر کر کے خوب داد سمیٹی اور چینی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔شین بام کفایت شعاری کی اس پالیسی کو فروغ دے رہی ہیں جو ان کے پیشرو کے دور میں شروع ہوئی تھی، جنہوں نے 2023 میں میکسیکو کا صدارتی طیارہ فروخت کے لیے پیش کر دیا تھا۔انہوں نے منگل کے روز یہ بھی بتایا کہ انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ سے اپنے ملک کے لیے ایک پانڈا دینے کی درخواست کی ہے ۔
ٹرمپ نے دو طرفہ ملاقات کے دوران پیوٹن کو "میرا دوست" کہہ کر مخاطب کیا۔کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹرمپ نے مذاقاً پیوٹن کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا: "یہ کون ہے ؟"دونوں رہنماؤں نے مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا اور پھر بڑے مسائل پر بات چیت کے لیے بیٹھنے سے قبل مصافحہ کیا۔ سربراہی اجلاس میں باوردی اہلکار کے ہاتھوں میں ایک چھوٹے ، سیاہ اور سخت خول والے بریف کیس کی غیر متوقع جھلک بھی دیکھی گئی، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں روس کے جوہری ہتھیاروں کی چابیاں موجود ہیں۔موقع پر موجود ایک روسی ٹیلی ویژن اینکر نے اس کی شناخت جوہری بریف کیس کے طور پر کی، اور مبینہ طور پر بریف کیس اٹھانے والے اہلکار نے بھی اس دعوے کی تصدیق کی۔
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