صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ ڈاکٹر رشید احمد خاں افتخار احمد سندھو مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

حدت کی شدت

عالمی ادارۂ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق جولائی 2025ء دنیا کا تیسرا سب سے گرم جولائی رہا ‘جس میں یورپ‘ ایشیا‘ افریقہ اور امریکہ کے خطے شدید ہیٹ ویوز‘ جنگلات میں آگ اور مہلک فضائی آلودگی کی لپیٹ میں رہے۔ روز افزوں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہر سال گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان اس بحران کے بدترین اثرات برداشت کر رہا ہے۔ رواں سال جنوبی سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت 48 ڈگری سے تجاوز کر گیا جس سے ہیٹ سٹروک کے کیسوں میں اضافہ ہوا اور شہری و دیہی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ دوسری جانب غیرمتوقع بارشوں اور سیلابوں نے ملک بھر میں تباہی مچا دی۔ یہ صورتحال محض موسمی اتار چڑھاؤ نہیں بلکہ برسوں کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ سنگین موسمی حالات سے دوچار ہونے کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی تیاری کے عالمی اشاریے میں 152ویں نمبر پر ہے‘ جو ہمارے کمزور انتظامی ڈھانچے اور غیرسنجیدہ پالیسی ترجیحات کا عکاس ہے۔ عوامی رویے بھی اس بحران کو بڑھا رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے عوام اور حکومت کو سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہم پہلے ہی اس معاملے میں دہائیوں کی تاخیر کر چکے ہیں‘ اب مزید تاخیر ناقابلِ تلافی نقصان کی طرف دھکیلے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

چادر اور چار دیواری
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مذاکرات
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو