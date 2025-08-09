صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ ڈاکٹر رشید احمد خاں افتخار احمد سندھو مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

زرعی پیداوار بڑھائیں

زراعت شماری 2024ء کے مطابق ملک میں 97فیصد کسانوں کے پاس کاشتکاری کیلئے ساڑھے بارہ ایکڑ سے کم زمین ہے‘ جبکہ 61فیصد کسان ڈھائی ایکڑ یا اس سے بھی کم زمین پر کاشتکاری کرتے ہیں۔ پیداوار میں کمی کی وجہ سے اتنی محدود زمین سے معقول آمدنی حاصل نہیں ہو پاتی جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسان قرضوں میں جکڑ جاتے ہیں اور ملک میں غذائی اجناس کی قلت پیدا ہوتی ہے۔ زراعت شماری کے مطابق گزشتہ پندرہ برسوں میں دھان کی فصل کے کاشتہ رقبے میں ڈیڑھ فیصد‘ کپاس کے رقبے میں چھ فیصد اور گنے کے رقبے میں تقریباً ایک فیصد کمی بھی ہوئی ہے۔ اس صورتحال سے چھوٹا کاشتکار سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ چھوٹے کاشتکار کی بہبود اور زرعی پیداوار میں اضافے کو اپنی زرعی پالیسی کا مرکزی نکتہ بنائے جس میں کم رقبے سے زیادہ پیداوار دینے والے بیج اور کھاد‘ پانی کے مؤثر استعمال کیلئے جدید آبپاشی نظام‘ فصلوں میں تنوع‘ کسان کو منڈی تک براہِ راست رسائی اور آسان شرائط پر کم سود قرضوں کی فراہمی شامل ہو۔ اگر کسان کو بروقت رہنمائی‘ جدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ میسر آ جائے تو نہ صرف اس کی آمدنی میں اضافہ ممکن ہے بلکہ پیداوار میں اضافے سے ملک کی غذائی سلامتی بھی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ بصورتِ دیگر محدود رقبے والے کسان پیداواری عمل سے باہر ہو جائیں گے اور ملک کو اپنی غذائی ضروریات کیلئے درآمدات پر انحصار بڑھانا پڑے گا جو معیشت کیلئے مہلک ثابت ہو گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

چادر اور چار دیواری
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مذاکرات
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو