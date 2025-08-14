صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
رؤف کلاسرا رسول بخش رئیس بابر اعوان کنور دلشاد آصف عفان امیر حمزہ
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

معاشی خوشخبری!

عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ سی ڈبل اے ٹُو سے بڑھا کر سی ڈبل اے وَن کر دی ہے اور آؤٹ لک کو بھی مثبت سے مستحکم قرار دیا ہے۔ اس سے قبل فچ اور سٹینڈرڈ اینڈ پورز ریٹنگ ایجنسیاں بھی وطنِ عزیز کی ریٹنگ ٹرپل سی پلس سے بڑھا کر بی مائنس کر چکی ہیں۔ یہ تینوں ادارے دنیا کی مالیاتی ساکھ کے معتبر ترین پیمانے سمجھے جاتے ہیں‘ ان کی طرف سے کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کا مطلب ہے کہ ملکی معیشت اب غیر یقینی اور دباؤ کے مراحل سے نکل کر نسبتاً استحکام کی راہ پر گامزن ہو چکی ہے۔ موڈیز نے اپنی رپورٹ میں اس بہتری کی جو وجوہات بتائی ہیں ان میں زرِمبادلہ کے ذخائر میں اضافہ‘ مالیاتی نظم و ضبط اور آئی ایم ایف پروگرام کے تحت معاشی اصلاحات میں پیش رفت شامل ہیں۔ اس بہتری کے باوجود مہنگائی‘ تجارتی اور سرکاری اداروں کا خسارہ‘ قرضوں کا بوجھ اور کمزور صنعتی بنیاد جیسے بڑے مسائل اب بھی حل طلب ہیں۔ معاشی استحکام کیلئے ان مسائل کا مستقل حل ناگزیر ہے۔ علاوہ ازیں‘ سرمایہ کاری کیلئے سازگار ماحول کی فراہمی‘ توانائی کے شعبے میں شفافیت اور برآمدات بڑھانے کی منظم حکمتِ عملی جیسے عوامل بھی طویل مدتی اقتصادی استحکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان اقدامات سے نہ صرف معیشت کو بحران سے نکالا جا سکتا ہے بلکہ اسے پائیدار ترقی کی راہ پر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
کِرم خوردہ ہی سہی
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
78 سال اور معافیاں
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ
کالم آرکائیو