اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

آبی ضروریات

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 2050ء تک ملکی آبادی 31کروڑ سے تجاوز کر جائے گی جسے اپنی زرعی‘ صنعتی و گھریلو ضروریات پوری کرنے کیلئے کم از کم 60 ملین ایکڑ فٹ اضافی پانی درکار ہو گا۔ موجودہ صورتحال‘ جبکہ ملک کے بڑے شہروں میں آبادی میں اضافے کی وجہ سے آبی قلت سر اٹھا چکی ہے‘ کے پیشِ نظر مستقبل میں پانی کی بڑھتی ہوئی طلب پوری کرنے کیلئے پیشگی منصوبہ بندی ناگزیر ہے۔ ہمارے ملک میں آبی مسائل کی بڑی وجوہات میں حسبِ ضرورت آبی ذخائرکا نہ ہونا اور دستیاب آبی وسائل کا ضیاع شامل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مناسب آبی ذخائر نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں سالانہ 30 سے 35 ملین ایکڑ فٹ بارشی پانی ضائع ہو جاتا ہے۔

اگر یہ پانی ذخیرہ کر لیا جائے تو آبی مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ دستیاب پانی کے استعمال کا ہے۔ ہمارے ہاں پانی کے وسائل کے محتاط استعمال کا رجحان نہیں اور ماہرین کے مطابق ہر سال دستیاب پانی کا 60 فیصد ضائع چلا جاتا ہے۔ پانی ذخیرہ کرنے کی کم صلاحیت اور پانی کے استعمال میں غیر متوازن طرزِ عمل ہمارے لیے مستقل خطرہ بن چکا ہے۔ موجودہ آبی مسائل سے نمٹنے اور مستقبل کی آبی ضروریات پوری کرنے کیلئے جہاں پانی کے ذخائر کو بڑھانے کی ضرورت ہے وہاں انسانی رویوں اور پانی استعمال کرنے کے طریقوں کو بھی حالات کے مطابق ڈھالنا اور تبدیل کرنا اشد ضروری ہے۔

 

