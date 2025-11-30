صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
مجیب الرحمٰن شامی ایاز امیر رؤف کلاسرا رشید صافی عمران یعقوب خان محمد عبداللہ حمید گل
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

کاروباری گٹھ جوڑ

مسابقتی کمیشن نے باہمی گٹھ جوڑ کے ذریعے چینی کی قیمت مقرر کرنے اور گنے کی کرشنگ میں تاخیر کرنے والے شوگر ملوں کو شوکاز نوٹسز جاری کیے ہیں۔ کمیشن کے مطابق شوگر ملوں نے گٹھ جوڑ کر کے گنے کی من مانی قیمت مقرر کی اور اس پورے عمل میں کسانوں کو نظر انداز کیا گیا‘ جبکہ کین کمشنر کے واضح احکامات کے باوجود 15 کے بجائے 28 نومبر سے کرشنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا‘ جس سے مارکیٹ میں چینی کی قلت اور قیمتوں میں مزید اضافے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ رواں سال جولائی میں طے پائے معاہدے کے مطابق شوگر ملوں نے فی کلو171 روپے کے حساب سے چینی مارکیٹ کو سپلائی کرنا تھی مگر اس وقت بھی بیشتر علاقوں میں چینی 220 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ وجہ ہے چینی کی مصنوعی قلت اور ناجائز منافع خوری۔

آئی ایم ایف کی حالیہ ’گورننس اور کرپشن ڈائیگناسٹک اسیسمنٹ‘ میں بھی شوگر ملوں اور سیاسی وانتظامی گٹھ جوڑ پر سوالات اٹھائے گئے ہیں‘ جس میں فیصلہ سازی محض چند افراد کو نوازنے کیلئے ہو رہی اور نقصان سراسر عوام کا ہو رہا۔ وائٹ کالر کرپشن سے گٹھ جوڑ کر کے حکومتی احکامات کی صریح خلاف وزری تک‘ یہ تمام اقدامات قانون کی غیر مؤثر عملداری اور کمزور حکومتی رِٹ کی غمازی کرتے ہیں۔ حکومت کو اب اس حوالے سے سخت ایکشن لیتے ہوئے ایک مثال قائم کرنی چاہیے۔ یہ اقدام نہ صرف حکومتی رٹ کی بحالی کیلئے ضروری ہے بلکہ عوام کے مفاد کا تحفظ بھی اسی میں مضمر ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایک پاکستانی کا سلوک
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
اب شانت ہو کر سو جائیں
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
32 سال پہلے کا کراچی
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
کالم آرکائیو