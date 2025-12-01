صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس بابر اعوان میاں عمران احمد سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

مثبت معاشی پیش رفت

وفاقی وزیرِ خزانہ محمداورنگزیب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے‘ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے‘ حکومت سٹرکچرل اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ ایک مثبت پیشرفت ہے‘ جس سے نہ صرف اس پروگرام سے متعلق خدشات دور ہو گئے بلکہ ملکی معیشت کو بھی مہمیز ملے گی۔ موجودہ حالات میں آئی ایم ایف پیکیج وہ ستون ہے جس نے ملکی اقتصادیات کو سہارا دیا ہوا ہے‘ گو کہ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ایک عارضی حل ہے‘ جو حکومت کو اقتصادی اصلاحات کیلئے ایک خاکہ اور کچھ وقت فراہم کرتا ہے۔ یہ قرض مختصر مدتی سہولت تو ہو سکتا ہے مگر اس سے دائمی معاشی عوارض کا علاج نہیں ہو سکتا۔

قومی معیشت کا پائیدار استحکام پیداواری صلاحیت میں اضافے سے ممکن ہے اور سرِدست ہماری پیداواری نمو گنجائش سے بہت کم ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی کی شرح نمو تین فیصد رہی‘ جو بجٹ میں پیش کردہ حکومتی تخمینے 4.2 فیصد سے کم ہے۔ لہٰذا اب توجہ ان امور پر مرکوز کرنی چاہیے جو معاشی رفتار کو بڑھا سکیں۔ عالمی مالیاتی ادارے سے سٹاف لیول معاہدہ ایک مثبت اقدام ضرور سہی کہ اس سے سرمایہ کاروں کا ملکی معیشت پر اعتماد بحال ہو گا مگر حقیقی معاشی استحکام کیلئے سٹرکچرل اصلاحات کی رفتار اور پیداواری صلاحیت بڑھانا ہو گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

عمران خان کی بہنیں اور سیاست
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
کاروبار کے شرعی اصول
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو