صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس بابر اعوان میاں عمران احمد سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

پاک، مصر دفاعی ومعاشی شراکت داری

مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد العاطی کا دورۂ پاکستان اور اس دوران دونوں ممالک میں سیاسی ڈائیلاگ اور دفاعی ومعاشی شراکت داری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ دونوں ممالک میں مشترکہ بزنس فورم بنانے پر بھی اتفاق ہوا ہے‘ جس میں چیمبر آف کامرس اور کاروباری فیڈریشنز کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ پاکستان اور مصر کے مابین باہمی مفاد اور احترام پر مبنی مضبوط اور تاریخی تعلقات استوار ہیں۔ ایفرو عرب ریجن میں مصر نہ صرف سب سے بڑی دفاعی طاقت ہے بلکہ یہ تیل‘ منرلز‘ نایاب دھاتوں اور معدنی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ البتہ باہمی دوستانہ تعلقات کے باوجود دونوں ممالک میں تجارت نہایت محدود ہے۔ گزشتہ سال پاکستان سے مصر کو 106 ملین ڈالر کی اشیا برآمد کی گئیں جبکہ درآمدات کا حجم 104 ملین ڈالر رہا۔

باہمی تجارت کا یہ محدود حجم وسیع تر امکانات کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان  مصر کے ساتھ زراعت‘ لائیو سٹاک‘ ٹیکسٹائل اور میڈیسن کے شعبوں میں تعاون بڑھا کر باہمی معاشی تعلقات کو مزید مستحکم  کر سکتا ہے۔ مصری وزیر خارجہ کے دورے سے اب دونوں ممالک میں تعاون کی راہیں مزید کشادہ ہونے کی امید ہے اور یہ دورہ مشترکہ اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ دو طرفہ معاہدوں کو عملی شکل دینے کے لیے فوری کام کا آغاز کر دیا جائے تاکہ باہمی شراکت داری کے یہ معاہدے جلد حقیقت کا روپ دھار سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

عمران خان کی بہنیں اور سیاست
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
کاروبار کے شرعی اصول
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو