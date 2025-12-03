صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
کم عمر ڈرائیور اور حادثات

گزشتہ ہفتے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ہونیوالی ترمیم اور زیرو ٹالرنس پالیسی کے نفاذ کے بعد سے پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پیر کے روز بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر صوبے میں 63ہزار 970چالان کیے گئے۔ صرف ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر 28ہزار چالان اور چار ہزار 312 افراد کے خلاف مقدمات درج ہوئے‘ جن میں بڑی تعداد کم عمر ڈرائیوروں کی ہے جن کے والدین کا مؤقف ہے کہ بچوں پر مقدمات کے اندراج سے ان کا مستقبل متاثر ہو سکتا ہے۔ والدین کی تشویش بجا مگر یہ امر بھی قابلِ فہم ہے کہ یہ اقدامات شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کیلئے کیے جا رہے ہیں۔

حالیہ برسوں میں کم عمر ڈرائیوروں کی وجہ سے متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ پیر کے روز بھی اسلام آباد میں ایک کم عمر ڈرائیور   دوسکوٹر سوار خواتین کی موت کا سبب بنا۔ حکومتی کریک ڈاؤن کے باوجود یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک والدین ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل یا گاڑی چلانے کی ہر گزاجازت نہ دیں۔ اصولی طور پر کم عمر ڈرائیوروں کے بجائے ان کے سرپرستوں کیخلاف کارروائی ہونی چاہیے‘ جن کی غفلت بچوں کیلئے اس فعل کا امکان پیدا کرتی ہے جو ہر لحاظ سے خطرناک اور صریحاً غیر قانونی ہے۔ 

 

