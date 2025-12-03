صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
تجارتی خسارہ

وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے پانچ ماہ کے دوران ملک کا تجارتی خسارہ 37فیصد اضافے کیساتھ 15ارب 47کروڑ ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ جولائی تا نومبر کے دوران درآمدات 28 ارب 31 کروڑ ڈالر تک رہیں جبکہ برآمدات 12 ارب 84 کروڑ ڈالر۔ تجارتی خسارے میں اضافے کا یہ رجحان وقتی یا اتفاقی نہیں بلکہ گزشتہ تین‘ ساڑھے تین سال سے تسلسل کیساتھ جاری ہے‘ جس پر حکومتی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ درآمدات کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ  ٹیکسٹائل اور آئی ٹی جیسے شعبوں کی برآمدات میں بہتری بھی مجموعی خسارے کی شدت کم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ برآمدات میں اضافہ اور درآمدات پر کنٹرول کیے بغیر نہ تو تجارتی خسارے پر قابو پایا جا سکتا ہے اور نہ ہی معیشت کو ترقی کی جانب گامزن کیا جا سکتا ہے۔

تجارتی خسارے میں کمی اور برآمدات کو سہارا دینے کیلئے حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلے برآمدی صنعتوں کیلئے سستی توانائی کی فراہمی ضروری ہے۔ دوسرا‘ حکومت کو چاہیے کہ زراعت اور ٹیکسٹائل سمیت دیگر برآمدی شعبوں میں ویلیو ایڈیشن کو ترجیح دے۔ ساتھ ہی درآمدات میں کمی کیلئے پُرتعیش اور غیر پیداواری اشیا پر سخت پالیسی اپنائی جائے۔ درآمدی پالیسی کو مقامی صنعت کے تحفظ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے فروغ سے مشروط کرنا چاہیے۔ برآمدات میں اضافے سے تجارتی خسارہ کم ہو گا اور زرِمبادلہ کے ذخائر اور روپے کی قدر بھی مستحکم ہو گی۔ 

 

