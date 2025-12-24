صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
مذاکرات کی پیشکش

وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے کر سیاسی حوالے سے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جائز اور آئینی نکات پر مذاکرات آگے بڑھائے جا سکتے ہیں‘ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کیلئے تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ سیاست میں تلخیاں کم کرنے کیلئے مذاکرات کا عندیہ خوش آئند ہے۔ اگلے روز لاہور میں مسلم لیگ (ن) کے رہنماؤں نے اور اسلام آباد میں حزبِ اختلاف کی جماعتوں نے اس کیلئے آمادگی کا اظہار کیا جبکہ گزشتہ روز کابینہ اجلاس سے خطاب کے دوران وزیراعظم کے الفاظ کو اس پر مہر تصدیق سمجھنا چاہیے۔ بادی النظر میں سیاست کے دونوں فریق مکالمے کیلئے تیار دکھائی دیتے ہیں‘ دیکھنا یہ ہے کہ اس نیک کام کیلئے پہل کس جانب سے ہوتی ہے۔ البتہ یہ واضح ہے کہ فریقین حسب سابق اپنی انا کے خول میں رہے یا مذاکرات کی دعوت کو دوسرے فریق کی کمزوری سمجھ لیا گیا تو مثبت تاثرات کے اظہار سے پیدا ہونیوالا یہ موقع بھی ضائع جائے گا‘ جیسا کہ ماضی میں کئی بار دیکھنے میں آیا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کی تلخیوں کا درجہ نیچے آیا اور قریب تھا کہ بات چیت کا باقاعدہ عمل شروع ہو جائے مگر پھر معاملات خرابی کی طرف مائل ہونے لگے۔

گزشتہ دسمبر میں سپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں بات چیت کا عمل شروع ہوا تھا اور رواں سال کے شروع میں مذاکرات کے دو‘ تین دور ہوئے مگر بات اس سے آگے نہ بڑھ سکی۔ سال بھر کے وقفے سے ایک بار پھر مذاکرات کی بات چلی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی تلخیاں کم کرنے کی غرض سے کوئی عملی پیش رفت ممکن ہوتی ہے یا پہلے کی طرح سیاسی الجھاؤ سے پیچھا چھڑانے میں کامیابی نہیں ملتی۔ بہرکیف یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ اختلافات کی کیفیت میں نہیں چل سکتیں اور مذاکرات کا کوئی متبادل نہیں۔ دونوں جانب سیاسی مفادات پر لگے ہوئے ہیں۔ حکومت پر اپنی ذمہ داریاں ہیں جن کی جوابدہی اسی سے ہو گی اور حزبِ اختلاف کی جماعت کیلئے سیاسی بات چیت کی اہمیت اپنی جگہ واضح ہے۔ سیاسی جماعتیں ہمہ وقت تناؤ کے ماحول میں کام نہیں کر سکتیں نہ ہی سیاسی کارکنوں کو ہر وقت جلسے جلوس کیلئے آمادہ کیا جا سکتا ہے؛ ہر سرگرمی کا ایک موسم ہوتا ہے اور رواں سال کے شروع میں مذاکرات کا سلسلہ توڑنے کے بعد حزبِ اختلاف کی جماعت نے بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ عوامی طاقت سے حکومت کو دباؤ میں نہیں لا سکتی۔ حکومت کیلئے قابل غور حقیقت یہ ہے کہ ملک سیاسی تناؤ سے نکل کر ہی معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔

اس غرض سے حکومتی کد وکاوش اپنی جگہ مگر اس حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ معیشت اعتماد اور امن کے ماحو ل میں پروان چڑھتی ہے۔ رواں برس جنوری میں سیاسی مذاکرات کا جو عمل شروع ہوا تھا‘ نتیجہ خیز ثابت ہوتا تو یقینی بات ہے کہ اس کے مثبت اثرات معیشت اور سیاست پر بھی نظر آتے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے تشخص میں مزید بہتری آتی۔ سیاسی جماعتوں نے سال کے آغاز میں جو سلسلہ ادھورا چھوڑ دیا تھا سال کے آخر میں اس کی جانب رجوع اور بات چیت کیلئے آمادگی یہ ثابت کرتی ہے کہ سیاسی قیادت اس حقیقت کو سمجھ رہی ہے کہ بات چیت کے سوا دوسرا راستہ نہیں۔ وزیراعظم کی جانب سے مذاکرات کی دعوت کا پی ٹی آئی کس طرح جواب دیتی ہے یہ بہت جلد واضح ہو جائے گا۔ ماضی میں پیشگی شرائط مذاکرات کی راہ کی رکاوٹ بنیں اور یہ سلسلہ برقرار نہ رہ سکا۔ اس تجربے سے فائدہ اٹھانا ہو گا تاکہ مذاکرات کے عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں پہلے جیسی رکاوٹیں پیدا نہ ہوں۔ سیاسی فریقین ایک دوسرے کے اعصاب کا خوب امتحان لے چکے‘ مگر یہ صورتحال کسی کیلئے بھی فائدہ مند نہیں‘ نہ سیاسی جماعتوں کی قد بڑا ہوا ہے اور نہ ملک اور عوام کیلئے اس میں کوئی منفعت ہے۔ سیاسی مفاہمت اور ہم آہنگی قومی استحکام کی ضرورت ہے۔

