ڈھکن چوروں کا مواخذہ

لاہور سمیت پنجاب کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں مین ہول کے ڈھکنوں کی چوری شہریوں‘ بالخصوص بچوں کی جانوں کیلئے سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ کھلے مین ہولز میں گر کر بچوں کی اموات اور حادثات عام ہیں اور اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں کہ ایک معمولی جرم کس طرح انسانی جانوں کیلئے خطرناک ہوسکتا ہے۔ ایسے میں حکومتِ پنجاب کی جانب سے سخت قانونی فریم ورک اور مین ہول ڈھکنوں کی چور ی روکنے کیلئے سخت قانونی بندوبست جس کے تحت مین ہول ڈھکنوں کی چوری اور خرید و فروخت پر 10کروڑ روپے تک جرمانے کی تجویز دی گئی ہے‘ ایک اہم پیش رفت ہے۔سخت قوانین جرائم کی روک تھام میں مدد دیتے ہیں‘ تاہم صرف قوانین سخت کر دینا کافی نہیں‘ ان پر عملدرآمد بھی ہونا چاہیے۔

مین ہول کورز کی چوری میں صرف نشے کے عادی افراد ملوث نہیں ہوتے بلکہ یہ منظم کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔اس کا مستقل حل جدید ٹیکنالوجی‘ ڈھکنوں کی تیاری میں مضبوط مگر کم قیمتی مواد کا استعمال اور عوامی آگاہی کے ذریعے ممکن ہے۔ مین ہول ڈھکن پر جی پی ایس ٹریکنگ یا کیو آر کوڈز لگانے سے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے بآسانی چوری شدہ ڈھکنوں کی شناخت اور ریکوری کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اس پالیسی کا دائرہ کار قصبات تک بڑھانا ہو گا کیونکہ اکثر حادثات انہی علاقوں میں رپورٹ ہوتے ہیں۔

