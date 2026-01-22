صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
چاول کی برآمدات

ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان چاول کی برآمدات میں ویتنام کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چاول کا تیسرا بڑا برآمد کنندہ ملک بن گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دسمبر 2025ء میں پاکستان نے چار لاکھ 89 ہزار ٹن چاول عالمی منڈیوں میں برآمد کیا جبکہ اسی عرصے میں ویتنام کی برآمدات تین لاکھ 87 ہزار ٹن رہیں۔ پاکستان کی مجموعی چاول برآمدات میں تقریباً 50 فیصد باسمتی چاول ہیں۔گزشتہ مالی سال کے دوران بھی غذائی اجناس کی برآمدات میں چاول کا حصہ نمایاں رہا جن کی مجموعی مالیت تین ارب 20 کروڑ ڈالر سے زائد رہی۔ پاکستانی باسمتی چاول اپنی خوشبو‘ ذائقے اور اعلیٰ معیار کے باعث عالمی سطح پر غیر معمولی مقبولیت رکھتا ہے ۔ تاہم زرعی مداخل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور وسائل کی کمی کاشتکار کیلئے مشکلات کا سبب ہیں ۔

حکومت کو چاہیے کہ چاول کی برآمدات میں مزید اضافے کیلئے کاشتکاروں کو سستے اور معیاری زرعی مداخل کی فراہمی یقینی بنانے کیساتھ ساتھ برآمدی چاول کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ پاکستانی چاول عالمی سطح پر مسابقت برقرار رکھ سکے‘ جس کیلئے جدید پروسیسنگ‘ پیکیجنگ اور کوالٹی کنٹرول لازمی ہیں۔ ساتھ ہی قانونی و ریگولیٹری فریم ورک کوبھی آسان اور شفاف بنایا جائے تاکہ برآمدی عمل میں آسانی اور تیزی آئے اور چاول کی برآمدات اضافے کی جانب گامزن رہیں۔ 

