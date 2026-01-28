صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
ایاز امیر رؤف کلاسرا شاہد صدیقی ڈاکٹر رشید احمد خاں محمد حسن رضا علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

خوش آئند فیصلہ

پنجاب کے مختلف شہروں میں پالتو شیروں کے شہریوں پر حملوں کے بڑھتے واقعات کے بعد حکومتِ پنجاب کا قانون سے پالتو شیر رکھنے کی شق ختم کرنے کا فیصلہ شہری تحفظ کے حوالے سے ایک صائب اقدام ہے۔ حکومتِ پنجاب نے گزشتہ برس وائلڈ لائف ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے گھروں میں شیر پالنے پر پابندی عائد کی تھی تاہم اس کیساتھ یہ رعایت دی تھی کہ شہری آبادی سے دورمحکمہ وائلڈ لائف کی طے کردہ شرائط و ضوابط کے تحت شیروں کو رکھا جا سکتا ہے۔تاہم پالتو درندوں کے حملوں کے بڑھتے واقعات واضح کرتے ہیں کہ خطرناک جنگلی حیات کو رہائشی علاقوں میں رکھنے کی اجازت کا تصور عملی طور پر ناقابلِ عمل اور مہلک ہے۔

وائلڈ لائف ایکٹ میں جو شرائط متعین کی گئی تھیں ان پر کہیں بھی عملدرآمد نہیں ہوا نتیجتاً نہ صرف شہری علاقوں میں پالتو شیروں کی موجودگی برقرار رہی بلکہ حفاظتی اصولوں اور قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ یہ صورتحال اس امر کی عکاس ہے کہ محض قوانین کا بنانا کافی نہیں ان پر سختی سے عمل کرانا اصل چیلنج ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اب شیر پالنے کی قانونی اجازت مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ انسانی جانوں کے تحفظ کیلئے ایک اہم قدم ہے۔ تاہم یہ قدم تبھی مؤثر ہو گا جب اس پر فوری‘ سخت اور بلاامتیاز عملدرآمد ہو۔ نیز قانون سب کیلئے برابر ہونا چاہیے اور کسی کیلئے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

اس بار کی سردی
اس بار کی سردی
ایاز امیر
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
استاد، کتاب اور ذہن سازی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
زندگی کی اہم حقیقت
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو