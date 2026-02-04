صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
تجارتی خسارہ

وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق جنوری میں ملکی برآمدات پہلی بار تین ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں‘ جو خوش آئند پیش رفت ہے مگر مجموعی تجارتی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے۔ ادارۂ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے سات ماہ کے دوران ملک کا تجارتی خسارہ 22 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا‘ گزشتہ سال کی اسی مدت میں یہ خسارہ 17 ارب ڈالر تھا۔ جولائی 2025ء تا جنوری 2026ء کے دوران ملک کی مجموعی برآمدات 18ارب 19کروڑ ڈالر رہیں جبکہ درآمدات 40 ارب 23 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ برآمدات میں کمی کی بنیادی وجوہات میں عالمی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کی کمزور طلب‘ بلند پیداواری لاگت کی وجہ سے مسابقت میں کمی‘ ناقص حکومتی پالیسیاں اور ٹیکسوں کی بھرمار شامل ہیں۔

خاص طور پر توانائی کی بلند قیمتیں ٹیکسٹائل اور دیگر برآمدی شعبوں کیلئے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اگرچہ حکومت نے حالیہ دنوں صنعتوں کیلئے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں چار روپے کمی اور ویلنگ چارجز میں بھی کمی کا اعلان کیا ہے جس سے پیداوار کی لاگت کم ہوگی‘ تاہم صرف توانائی کی لاگت میں کمی کافی نہیں۔ برآمدات کے فروغ کیلئے معاشی پالیسیوں میں موجود خلا کو بھی دور کرنا ہوگا۔ اسی طرح غیر ضروری درآمدات کی حوصلہ شکنی اور مقامی پیداوار کو ترجیح دینا تجارتی خسارے پر قابو پانے کیلئے ناگزیر ہے۔ ملکی معیشت  کو مستحکم کرنے اور صنعتی شعبے کو فروغ دینے کیلئے بھی یہ اقدامات بہت ضروری ہیں۔

