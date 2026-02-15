صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
مجیب الرحمٰن شامی ایاز امیر رؤف کلاسرا رشید صافی عمران یعقوب خان محمد عبداللہ حمید گل
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی

پنجاب میں پتنگ بازی پر پابندی اور اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کے نفاذ کے باوجود راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں پتنگ بازی کی اطلاعات ہیں اور پتنگوں کی ڈور سے متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ لاہور میں منائی گئی بسنت کے آفٹر شاکس ہیں کہ اب دیگر شہروں میں بھی عوام بسنت منانے پر بضد ہیں اور اس امر کو خاطر میں نہیں لا رہے کہ صوبے میں اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ نافذ ہے جس کے تحت پتنگ بازی پر جرمانہ اور قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اینٹی کائٹ ایکٹ کی کھلی خلاف ورزی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف قانون کی موجودگی کافی نہیں ‘ اس کا سخت نفاذ بھی ضروری ہے۔ اسکے برعکس راولپنڈی میں شہری انتظامیہ اور قانون نافذ کرنیوالے ادارے اس غیرقانونی بسنت پر خاموش تماشائی بنے رہے۔

لاہور میں بسنت منائے جانے کے بعد صوبے میں پتنگ سازی کی صنعت فروغ پا رہی ہے اور پتنگ بازی کے سامان کی خرید و فروخت کھلے عام جاری ہے۔ جب تک اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنیوالوں کو سخت سزائیں نہیں دی جاتیں یہ خونیں کھیل رکتا نظر نہیں آتا۔ متعلقہ حکام کو اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ فوری نوٹس لے کر قانون کی عملداری اور شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں۔ ورنہ یہ خونیں کھیل پھر سے ہر شہر میں شروع ہو جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

نئے بنگلہ دیش کا ظہور
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
بنگالی چوہدری کا انتقام
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
کالم آرکائیو