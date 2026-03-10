صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ شاہد کاردار رشید صافی حافظ محمد ادریس
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

مہنگائی اور حکومتی ابہام

ایران اسرائیل جنگ کے اثرات اب براہِ راست ملکی معیشت اور عوامی زندگی پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ حکومتی یقین دہانیوں کے باوجود ملک کے مختلف شہروں میں پٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری جاری ہے‘ لیکن اس مشکل صورت حال میں حکومتی نمائندوں کی جانب سے دیے جانے والے متضاد بیانات عوامی بے یقینی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک جانب حکومتی نمائندے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ علاقائی کشیدگی کے باوجود پاکستان کو کسی بڑے بحران یا غیریقینی صورتحال کا سامنا نہیں جبکہ دوسری جانب عوام پر بے تحاشا بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ ان متضاد اقدامات سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کیلئے کوئی واضح اور مربوط حکمتِ عملی موجود نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ موجودہ غیرمعمولی حالات میں واضح اور مربوط منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھے۔

عوام کو اعتماد میں لینا اور صورتحال سے متعلق شفاف معلومات فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ غیر یقینی اور افواہوں کا ماحول معاشی اور سماجی اضطراب کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح پٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کیلئے سپلائی چین کو مضبوط بنانا‘ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنا بھی ناگزیر ہے۔ واضح حکمتِ عملی‘ مؤثر انتظامی اقدامات اور عوامی اعتماد کی بحالی ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے اس مشکل صورتحال کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
اعتکاف کے فضائل
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
کالم آرکائیو