پشتو فلموں کے دلیپ کمار بدر منیر کو دنیا چھوڑے 17برس بیت گئے
لاہور(شوبزڈیسک)اداکار بدر منیر کی 17ویں برسی آج 11اکتوبر کو منائی جائے گی، بدر منیر کو پاکستانی پشتو فلموں کا دلیپ کمار کہا جاتا تھا۔
انہوں نے 650کے قریب پشتو، پنجابی اور اردو فلموں میں کام کیا جن میں 150 اردو اور پنجابی فلمیں ہیں۔ بدر منیر کی پہلی پشتو فلم یوسف خان،شیر بانو اور ہیروئن یاسمین خان تھیں۔بدر منیر کی پہلی اردو فلم جانور تھی،انہوں نے اپنے اداکاری کے شوق کو اپنانے کیلئے کراچی کے ایسٹرن فلم سٹوڈیو میں ایک عرصہ مزدور کے طور کام کیا جبکہ اداکار وحید مراد کے دفتر میں بطور ڈرائیور اور دیگر کاموں کیلئے نوکری بھی کی۔