صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایاز خان کی جانی لیور سے ملاقات، سندھی اجرک کا تحفہ دیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ایاز خان کی جانی لیور سے ملاقات، سندھی اجرک کا تحفہ دیا

دبئی (آئی این پی)پاکستانی سینئر اداکار ایاز خان نے دبئی میں بھارتی کامیڈین اور اداکار جانی لیور سے ملاقات کی، جس کی ویڈیو انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکانٹ پر شیئر کی۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایاز خان نے جانی لیور کو روایتی سندھی اجرک پیش کی، جسے بھارتی فنکار نے خوش دلی سے قبول کیا، دونوں فنکار خوشگوار موڈ میں دکھائی دئیے ۔اپنے کیپشن میں ایاز خان نے لکھا کہ دبئی میں جانی لیور کے ساتھ پوڈکاسٹ کیا، ہلکے پھلکے انداز میں بات ہوئی، کامیڈی سرحدوں کی پابند نہیں ہوتی، ہنسی انسان کی ضرورت ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پاکستان اور افغانستان جنگ بندی میں تو سیع پر رضا مند،کشیدگی میں کمی کے لیے آج قطر میں مذاکرات:افغانوں کی جلد واپسی یقینی بنائی جائے:شہباز شریف

سعودی عرب اور امریکہ میں آئندہ ماہ دفاعی معاہدہ:معاہدہ ابراہیمی میں جلد تو سیع،سعودی عرب شامل ہوا تو باقی سب بھی ہو جائینگے:ٹرمپ

پاکستان امارات کے درمیان فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کا معاہدہ:اپ گریڈ ڈ جیو سائنس ایڈوانسڈ ریسرچ لیبارٹریز کا افتتاح

وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم سے غربت جیسی سماجی نا انصافی جنم لیتی ہے:مریم نواز

پنجاب کا بینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دیدی،سمری وفاقی حکومت کو ارسال

ججوں کی آزادی اور سالمیت کے تحفظ کیلئے اقدامات ضروری :چیف جسٹس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak