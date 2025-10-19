عورت کو سگریٹ نوشی کرتے دکھانا آزادی نہیں:ثروت گیلانی
لاہور (شوبزڈیسک )معروف اداکارہ ثروت گیلانی نے کہا ہے کہ میر ے خیال میں کسی ویب سیریز یا فلم میں عورت کو سگریٹ نوشی کرتے دکھانا آزادی نہیں بلکہ وہ ایک کردار کی ضرورت ہے ۔۔۔
ایک انٹرویومیں انہوں نے تسلیم کیا کہ اپنے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش اور پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار ہونے کے بعد دوبارہ ڈراموں میں کام کرنے سے انہیں ریلیف ملا، ان کی ذہنی صحت بہتر ہوئی۔ان کے مطابق شوہر نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ وہ ضرور ڈرامے میں کام کریں، وہ کافی عرصے سے سکرین پر نظر نہیں آ رہیں، ہر وقت بچوں میں لگی رہتی ہیں، اس لیے انہوں نے بریانی میں کام کی آفر قبول کی۔ انہیں پہلے دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن نہیں ہوا تھا تاہم بد قسمتی سے تیسرے بچے کی پیدائش کے بعد وہ اس کا شکار ہوئیں اور انہوں نے خود کو مصروف رکھ کر ڈپریشن سے نجات حاصل کی۔انہوں نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ ایک سے زائد کاموں میں خود کو مصروف رکھا کریں، اگر وہ کوئی ملازمت کرتی ہیں تو انہیں دوسرا بھی کوئی کام آنا چاہیے تاکہ وہ ڈپریشن کے وقت خود کو مصروف رکھ سکیں۔