مجھے غیر مرئی مخلوقات دکھائی دیتی تھیں:نازش جہانگیر

لاہور (آئی این پی) اداکارہ نازش جہانگیر نے اسلام آباد کی سڑک پر پیش آنے والا ایک قصہ سنا دیا جس کے بعد وہ 5 دن تک بیمار رہیں۔۔۔

 ایک انٹرویو کے دوران ایک اداکارہ نے انکشاف کیا کہ مجھے بچپن میں غیر مرئی مخلوقات دکھائی دیتی تھیں، بلکہ جب میں کالج میں تھی تو اس کا تجربہ بھی کیا تھا۔ان کا کہنا تھا کہ جب ہم کالج میں تھے تو اسلام آباد کے ایک علاقے میں ہماری آرٹس کی کلاسز ہو رہیں تھیں، ان دنوں ہم ایک رات 2:30 یا 3 بجے کے قریب نکلے تھے تو راستے میں کوئی چیز ہماری گاڑی کے سامنے آئی۔ اداکارہ نے بتایا کہ وہ میرے دوستوں کو دکھائی نہیں دی لیکن مجھے اس کی ایک جھلک دکھائی دی تھی وہ بالکل سفید سی تھی۔نازش جہانگیر کا کہنا تھا کہ ہم نے اس چیز کا نام پچھل پہری رکھ دیا تھا۔ 

 

