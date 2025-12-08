سحر خان بولڈ لباس پر تنقید کی زد میں آگئیں
لاہور(شوبزڈیسک)پاکستان کی معروف اداکارہ سحر خان جو کم عرصے میں 3.2 ملین انسٹاگرام فالوورز حاصل کر چکی ہیں، ایک بار پھر سوشل میڈیا پر بحث کا مرکز بن گئیں۔
سحر خان نے 2018 میں نجی ٹی وی کے مشہور سیریل سے ڈیبیو کیا، گزشتہ دنوں ڈرامے ایک اور پاکیزہ کی لانچ تقریب لاہور میں منعقد ہوئی جس میں ڈرامے کی کاسٹ اور ٹیم نے شرکت کی، اس موقع پر سحر خان نے ویسٹرن سٹائل کا لباس پہنا، جس میں بلیک پلازو پینٹس، براؤن ٹاپ اور براؤن بلیزر شامل تھا۔سحر خان کے اس بولڈ انداز نے سوشل میڈیا پر شدید تنقید کو جنم دیا، ایک صارف نے لکھا کہ شہرت اور جدیدیت کے اس سفر میں فحاشی اختیار کرنا معمول بنتا جا رہا ہے۔ ایک اور نے کہا کہ سحر! اپنی پہچان قائم رکھو، ورنہ تم بھی بدنیتی پر مبنی طرزِ زندگی کا شکار ہو جاؤ گی، جبکہ ایک اور نے سوال اٹھایا کہ کیا وہ اس لباس میں پاکیزہ جیسا کردار کر رہی ہیں؟