صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین کی تنقید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین کی تنقید

لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ صبا قمر اپنی جاندار اداکاری کے لیے جانی جاتی ہیں لیکن وہ اپنے بے باک انداز کی بدولت اکثر شدید تنقید کی زد میں رہتی ہیں۔

مقبول ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے والی صبا قمر حال ہی میں برائیڈل کورچر ویک میں ریمپ پر واک کرتی نظر آئیں۔صبا قمر کے انداز کو مداحوں نے خوب سراہا اور ان کی تعریف کرتے نظر آئے ۔ تاہم اسی برائیڈل کورچر ویک کے دوران صبا قمر کی بیک سٹیج ریہرسل کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ انتہائی چست لباس پہنے ہوئے بولڈ انداز میں واک کرتی نظر آئیں۔ویڈیو وائرل ہوتے ہی صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں مندی، انڈیکس 130.44 پوائنٹس گرگیا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 47 ارب کے 67955 سودے

عالمی تجارتی نمائش میں شرکت کیلئے درخواستیں 31 دسمبر تک طلب

میڈ اِن پاکستان ٹریکٹرز افریقی ممالک برآمد کئے جائیں گے

کشمور میں گیس کے نئے ذخائر دریافت کرلئے گئے

میزان بینک کی اسٹائلرز انٹرنیشنل کو ایڈوائزری خدمات فراہم

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak