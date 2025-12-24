صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہندو عورت کا گھونگھٹ کھینچنے کی ہمت ہے ؟ جاوید اخترکی نتیش کمار پر تنقید

ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارت کے نغمہ نگار جاوید اختر نے بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے خاتون ڈاکٹر کا حجاب اُتارنے کی سخت مذمت کی۔

 جاوید اختر نے کہا کہ اگر نتیش کمار میں ذرا سی بھی اخلاقی جرأت ہے تو انہیں فوری طور پر اس غیر مہذب عمل پر معافی مانگنی چاہیے ۔جاوید اختر نے کہا کہ اگرچہ وہ خود ایک دہریہ ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی اور کے مذہبی عقائد یا لباس کا مذاق اُڑائیں ۔اختر نے مزید کہا کہ نتیش کمار کو یہ یقین تھا کہ وہ اس عمل کے بعد بچ جائیں گے کیونکہ وہ کسی ہندو عورت کا گھونگٹ نہیں اُتارتے ۔

 

