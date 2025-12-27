صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جذباتی کردار میری ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتے :صبا قمر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
جذباتی کردار میری ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتے :صبا قمر

لاہور (آئی این پی)اداکارہ صبا قمر نے اعتراف کیا ہے کہ جذباتی کردار ان کی ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔گزشتہ دو دہائیوں کے کیریئر میں صبا کو ان کو سنجیدہ اداکارہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔

ایک انٹرویو کے دوران اداکارہ نے کہا کہ جذباتی کردار میری ذہنی صحت پر اثر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کردار جذباتی طور پر بہت ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں اور آسانی سے ختم نہیں کیے جا سکتے ، ہر کردار اپنے ساتھ ایک تجربہ چھوڑ جاتا ہے ، جیسے حقیقی زندگی کے تجربات، آپ اس سے سیکھتے ہیں، بالغ اور باشعور بنتے ہیں اور کچھ حصہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے ۔اداکارہ کے مطابق میرا کردار کے ساتھ تعلق اس وقت شروع ہوتا ہے جب میں پہلی بار سکرپٹ دیکھتی ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

روس سے جنگ بندی ،ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کی کل فلوریڈ امیں ملاقات طے

جاپان کی کابینہ نے 58 ارب ڈالر کا ریکارڈ دفاعی بجٹ منظور کرلیا

شمالی کوریا :کم جونگ اُن کا میزائلوں کی مزید فیکٹریاں تعمیرکرنے کا حکم

شام :نماز جمعہ کے دوران مسجدمیں بم دھماکا ،8افرادجاں بحق

اسرائیل اسلامی ملک صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنیوالا پہلا ملک بن گیا

چین نے 20امریکی کمپنیوں اور 10افراد پر پابندیاں لگادیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak