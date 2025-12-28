صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نادیہ کا بھارتی گانے پر رقص، صارفین کا حب الوطنی کا درس

نادیہ کا بھارتی گانے پر رقص، صارفین کا حب الوطنی کا درس

لاہور(شوبزڈیسک )حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ساتھی فنکاروں کو حب الوطنی کا درس دینے والی پاکستانی اداکارہ و میزبان نادیہ خان بھارتی گانے پر رقص کرنے کے سبب تنقید کی زد میں آگئیں۔

حال ہی میں نادیہ نے انسٹاگرام پر ایک ریل شیئر کی جس میں انہیں اپنے بیٹے اذان خان کے ہمراہ بھارتی فلم زندگی نہ ملے گی دوبارہ کے مقبول ترین گانے ‘سینوریٹا’ پر ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے ۔ویڈیو سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے ملا جلا مگر زیادہ تر تنقیدی ردِعمل دیکھنے میں آیا۔ متعدد صارفین نے نادیہ خان کی حب الوطنی پر سوالات اٹھائے اور بالی ووڈ گانے پر رقص کرنے پر تنقید کی۔ویڈیو کے کمنٹس میں ایک صارف نے لکھا کہ یہ بھارتی گانا نہیں ہے ؟ آپ کی حب الوطنی کہاں چلی گئی؟، ایک اور نے تبصرہ کیا کہ جو خاتون دوسروں کو لیکچر دیتی تھیں، وہ خود بھارتی گانے پر ناچ رہی ہیں۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ یہ بھارتی گانا ہے نادیہ جی، کیا آپ کو مئی میں ہونے والے واقعات یاد نہیں؟

 

